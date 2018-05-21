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Убитых и умерших от ран граждан России на Донбассе хоронят в скотомогильниках. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, сообщает пресс-служба Минобороны.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск продолжает скрывать факты участия российских военнослужащих в боевых действиях в составе соединений и частей т.н. 1 и 2 АК российско-оккупационных войск», – отметил он.

По словам Гуцуляка, так называемые военнослужащие одной из частей 1 АК оккупантов стали свидетелями скрытого захоронения на месте бывшего скотомогильника, погибших и умерших от ран граждан России, которые ранее проходили т.н. службу в их подразделении.

«Зачисление командованием части этих скрыто похороненных в списки дезертиров и лиц, которые самовольно оставили место службы, вызвало возмущение во многих боевиков российско-оккупационных войск. В результате этих действий со стороны командования части, семьям похороненных таким образом т.н. военнослужащих не сообщалось об их гибели, и соответствующие выплаты не начислялись», – подчеркнул он.
ForUm

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