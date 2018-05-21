Взрыв гранаты, которую неизвестные бросили во двор депутата Измаильского райсовета, руководителя районной организации БПП Александра Петкова в ночь с пятницы на субботу, может быть связан с попытками рейдерского захвата земельных угодий, на которых расположено предприятие Петкова.

Об этом сообщает Одесская территориальная организация партии «БПП «Солидарность».

«Мы держим на контроле расследование этого дела. По нашей информации, сельхозпредприятие Петкова неоднократно пытались «прибрать к рукам» незаконными методами. Поэтому мы требуем от правоохранителей не только в кратчайшие сроки расследовать это дело, но и исключить любые рейдерские действия по отношению ко всем предпринимателям области», - заявил руководитель Одесской территориальной организации партии, народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

По данным полиции, о взрыве на территории частного домовладения в Измаиле сообщила соседка пострадавших, которая ухаживала за домом, пока хозяева находились в отъезде. Во дворе женщина увидела темное пятно на тротуарной плитке, а также осколки стекла из окна дома.

С места происшествия правоохранители изъяли обломки и фрагменты гранаты РГД-5, которые отправили на экспертизу. При взрыве никто не пострадал.

По данному факту начато уголовное производство по признакам ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.