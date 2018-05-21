В Заводском районе Николаева в результате распыления неизвестного аэрозоля с резким запахом были эвакуированы около 400 учеников. И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что госпитализированы 37 детей. Двое из них – в реанимации. Полиция допускает, что школьники отравились газом.

На оккупированной территории Луганской области боевики взорвали мост на трассе Хрустальный (до деккомунизации - Красный Луч) - Луганск возле поселка Ивановка. По данным штаба ООС, через взорванный мост шло снабжение боеприпасами и вооружением подразделений российско-террористических войск.

Украина подала иск в Международный арбитраж из-за Керченского моста, заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляет, что украинский журналист Роман Сущенко не являлся журналистом, когда въезжал на территорию России.

Украинские военные в ходе рейда в тылу противника захватили в плен трех боевиков.

РФ ультимативно закрыла 2 тыс. квадратных километров Азовского моря для украинских судов.

Министр обороны Степан Полторак поручил усилить меры по недопущению незаконного вывоза оружия и боеприпасов из района проведения операции Объединенных сил.

В результате обстрела боевиками Марьинки погиб 36-летний житель населенного пункта.

Железнодорожники «АрселорМиттал» прекратили забастовку.

Комитет ВР по правовой политике и правосудию утвердил ко второму чтению текст законопроекта № 7440 «О Высшем антикоррупционном суде», кроме положения о полномочиях общественного совета международных экспертов в отборе кандидатов в антикоррупционные судьи.

Новый украинский авиаперевозчик компания SkyUp совершил свой первый рейс.

ФСБ РФ заявляет о раскрытии деятельности экстремистской группы, якобы созданной помощником уполномоченного Президента Украины по делам крымскотатарского народа, народного депутата Рады Мустафы Джемилева по указанию председателя Меджлиса крымскотатарского народа, народного депутата Рефата Чубарова. СБУ назвала «очередными фантазиями ФСБ» эту информацию

В бою с диверсионной группой боевиков возле села Пивденне погибли двое украинских военных, еще четверо получили ранения.