также в разделеОбщество
В Меджлисе считают, что Керченский мост себя не оправдает 7
Пограничники задержали троих украинцев с паспортами «ДНР» 14
На Волыни готовившего теракт француза приговорили к 6 годам тюрьмы 17
Избитый в Польше украинец вернулся домой 21
«Фантазии ФСБ»: СБУ ответила на обвинения в создании экстремистской группы в Крыму 16
Опубликовано видео уничтожения БМП боевиков на Донбассе 53
Штаб ООС: Через взорванный в «ЛНР» мост шло оружие боевикам 286
Воры вынесли из квартиры нардепа Пономарева $200 тысяч 48
Вышинского не собираются лишать гражданства Украины 14
Дьяченко: Действия власти вредят книжному и музыкальному бизнесу 34
В США запустили ракету-носитель, разработанную при участии Украины 45
Обнародовано полное видео ликвидации командира боевиков «Мамая» 134
СБУ допросила Радецкого 25
ФСБ заявляет о раскрытии в Крыму созданной Чубаровым «экстремистской группы» 33
Полторак поручил усилить контроль за вывозом оружия из района ООС 70
Из Украины запустят поезд в Румынию 115
Оккупанты проводят обыски у активистов «Крымской солидарности» 48
МИД РФ: Сущенко не был журналистом при въезде на территорию России 88

Министр иностранных дел Павел Климкин призвал украинцев, которые собираются посетить матчей финальной части Чемпионата мира по футболу в РФ, зарегистрироваться в системе добровольной регистрации украинских граждан «ДРУГ». Об этом она написал в Twitter.

«Призываем каждого украинца, имеющего билет на ЧМ-2018, - сделайте несколько полезных заметок в системе «ДРУГ», чтобы мы понимали, где вы находитесь. Не пожалейте 30 секунд своего времени, нам тогда будет значительно проще вам помочь», – написал он.

Напомним, министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Российскую Федерацию для посещения матчей финальной части Чемпионата мира по футболу.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

33
Теги