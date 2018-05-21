Медиасообщество активно обсуждает появившееся на днях в СМИ сообщение о том, что Печерский районный суд г. Киева принял решение назначить судебную психолого-лингвистическую экспертизу председателю Верховной Рады А. Парубию в связи с иском лидера «Украинского выбора» Виктора Медведчука.

Соответствующее решение суд принял 7 мая. В своем иске о защите чести, достоинства и деловой репутации лидер «Украинского выбора» потребовал опровержения недостоверной информации, озвученной Парубием в сессионном зале ВР 28 января 2016 года.

Как известно, 28 января 2016 года Андрей Парубий в зале Верховной Рады произнес гневную «обличительную речь» в адрес Виктора Медведчука, заявив, что «…Медведчук – сепаратист, я говорив, і підтвердить кожна порядна людина в тому залі».

Комментируя решения суда, народный депутат Украины Евгений Мураев в эфире NewsOne напомнил, что люди, которые управляют троллейбусом или автобусом, обязательно получают права на вождение и проходят медэкспертизу, которая подтверждает, что они не угрожают обществу.

«А люди, которые управляют сорокамиллионной страной? Я не знаю, что они курят, сколько они пьют, «сповна ли они розуму» …. Тут я конечно Медведчука поддерживаю, сижу и улыбаюсь от его чувства юмора. Я это делаю топорно, когда смеюсь над Парубием, а это было красиво. Жалко, что не мое», — так Мураев прокомментировал сообщение о грядущей экспертизе, которую пройдет Парубий.

По мнению главы Национального союза журналистов Сергея Томиленко, каждый человек имеет право на защиту.

«Соответственно, Виктор Медведчук как политик реализует свое право защищаться», — считает глава НСЖУ.

На то, что по Конституции Украины спикер ВР Парубий «хоть и не первый человек в государстве, но и не второй», обратил внимание заслуженный журналист Украины, политический эксперт Владимир Кацман.

«Мы научились говорить вслух какие-то слова, навешивать ярлыки, бросаться обвинениями, выносить «судебные решения» в зале парламента, — а за этим ничего не стоит: ни ответственности, ни конкретного дела, ни экономических побед, ни-че-го!» — подчеркнул Кацман.

Напомним, Парубию не впервые приходится исполнять решение суда по иску Медведчука. Как известно, 7 ноября 2016 года Печерский районный суд г. Киева удовлетворил иск Виктора Медведчука о защите чести и достоинства. Ответчиками по этому иску выступали Совет национальной безопасности и обороны Украины и его секретарь Андрей Парубий. Суд признал недостоверной и унижающей честь и достоинство В.Медведчука распространенную Андреем Парубием информацию о якобы причастности лидера «Украинского выбора» к событиям на Востоке Украины и обязал Парубия публично извиниться перед Медведчуком за ложь.