Военный, который просил гранату в мирных жителей в селе Лесная Тарновица на Ивано-Франковщине, серьезно ранил и свою жену.

Один из местных жителей рассказал Obozrevatel, что военный приехал в село Лесная Тарновица из Луганской области. «Тут живет его жена, он к ней приехал. А конфликт у них произошел в кафе «Паутина», вроде даже с женой конфликтовал», - рассказал один из местных.

В местном отделении полиции также подтвердили – военный не из местных, родом с Луганщины. Приехал к супруге, и был вместе с ней в кафе.

«Конфликт у него произошел с двумя парнями. Он швырнул гранату в толпу возле кафе, в результате пострадали девять человек. Среди них и его жена, которая сейчас находится в больнице и пока поговорить с ней мы не можем. Также один из пострадавших находится в коме. Остальные получили ранения разной степени, большинство уже выписаны домой», - рассказали в местном отделе полиции.

Военный сейчас задержан, ему будет избрана мера пресечения.

Напомним, 20 мая в Ивано-Франковской области находящийся в отпуске сержант Вооруженных сил Украины бросил в толпу людей гранату, в результате взрыва которой получили ранения 9 человек.

После этого инцидента министр обороны Степан Полторак поручил усилить меры по недопущению незаконного вывоза оружия и боеприпасов из района проведения операции Объединенных сил.