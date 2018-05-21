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Служба безопасности допросила бывшего заместителя председателя Национального агентства по предотвращению коррупции Руслана Радецкого по делу возможной фальсификации результатов проверок электронных деклараций. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Догадка, что вызывают на допрос в качестве свидетеля по делу о злоупотреблении властью Корчак аnd компани, подтвердилась. Следователь предоставил для ознакомления ксерокопию документа сотрудников НАПК, полученного без санкции суда. Простым языком, похищенного из-за незаконного проникновения в их кабинеты», – отметил он.

Радецкий подчеркнул, что сам документ вообще не касается предмета злоупотреблений властью Корчак. «Получается, что ищут козла отпущения. Анализируя содержание вопросов, то вывод таков: Корчак аnd компани, могут спать спокойно, для них никаких последствий не будет», – подчеркнул он.

Напомним, 15 июня 2016 года Нацполиция провела обыск в НАПК по адресу Дружбы народов, 28, в частности, в служебном кабинете заместителя председателя НАПК Руслана Радецкого.

Министр внутренних дел Арсений Аваков заявил, что обыск прошел в связи с фальсификацией документов.

19 августа 2017 года Кабинет Министров Украины удовлетворил заявление Радецкого об отставке.

Генеральная прокуратура Украины закрыла уголовное производство относительно фальсификации документов Радецким. 
ForUm

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