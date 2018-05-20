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В результате обвала породы на шахте в селе Междуречье Сокальского района Львовской области.

Четверо шахтеров оказались заблокированными под землей. По информации департамента гражданской защиты Львовской ОГА, обвал произошел около 00:06 воскресенья, 20 мая, а к 00:55 спасателям удалось поднять заваленных работников шахты на поверхность, сообщает Zaxid.net.

«Около 00:06 в с. Междуречье на шахте «Видродження» ГП «Львовуголь» на глубине 520 м под землей во время выполнения работ по прохождению выработки на 434-м конвейерном штреке произошел обвал породы, в котором находились четыре работника шахты. Около 00:55 спасательным подразделением заблокированных лиц подняли на поверхность», - говорится в сообщении.

Состояние всех пострадавших удовлетворительное, в госпитализации никто из пострадавших не нуждался. Всего на шахте в это время работали 60 человек. Пока еще устанавливаются причины этого инцидента.
ForUm

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