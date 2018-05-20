Лишенного гражданства и мандата народного депутата Украины Андрея Артеменко допросила команда специального прокурора США Роберта Мюллера.

Соответствующее заявление сам Артеменко сделал изданию POLITICO, сообщает «Новое Время».

В частности, команда Роберта Мюлера встречалась в течение прошлого года с украинским законодателем, который находится центре противоречивого плана покончить с конфликтом с Россией, оказывая давление на него с целью получить подробную информацию о взаимодействии с чиновниками администрации президента США Дональда Трампа.

Артеменко рассказал, что агенты ФБР подходили к нему с «различными вопросами» в ходе «по крайней мере» двух интервью о его «встречах и вопросах, которые обсуждались на различных уровнях американского политического устройства».

«Среди них - конгрессмены, сенаторы и представители администрации Белого дома», - добавил он в телефонном разговоре в пятницу, 18 мая, после встречи с членами команды спецпрокурора Мюллера.

Хотя Артеменко отказался назвать имена конкретных людей, о которых спрашивали ФБР, озвученные им детали пролили новый свет на работу спецпрокурора, возглавляющего расследование попыток России вмешаться в президентские выборы в 2016 году.

В целом, по словам Артеменко, ему был представлен список из более чем 140 вопросов, и впоследствии он должен появиться под присягой перед большим жюри 1 июня.

Напомним, в начале 2017 года Артеменко оказался в центре внимания СМИ после того, как NYT сообщила о том, что народный депутат из фракции Радикальной партии Андрей Артеменко разработал «концепцию» заключения мира между Украиной и Россией и снятия санкций с Москвы и передал ее советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну незадолго до его отставки.

21 февраля 2017 года ГПУ сообщила об открытии уголовного производства в отношении Артеменко. Его действия квалифицированы как нарушение ч. 1 ст. 111 УК – госизмена.

29 апреля 2017 года президент Порошенко подписал указ об остановке гражданства Артеменка.

Артеменко также был лишен мандата депутата Верховной Рады от Радикальной партии Олега Ляшко.