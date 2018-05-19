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Украина непременно станет членом большой европейской семьи. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Президент Петр Порошенко.

«Европа – это уже давно не только географическая категория. Это, прежде всего, - общие ценности независимости, демократии и уважения к человеку и его правам и свободам. И украинцы, несомненно, – европейская нация, которая сделала свой цивилизационный выбор: не менее 70% наших граждан поддерживают идею вступление Украины в Европейский Союз», – отметил он.

Президент уверен, Украина непременно станет членом большой европейской семьи! «Празднуем День Европы вместе!» – написал он.

Напмним, сегодня, 19 мая, украинцы празднуют День Европы, который появился в нашей стране 15 лет назад и отмечается каждую третью субботу мая.
ForUm

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