Руководитель ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин в 2015 году приказал эвакуировать из-под Дебальцево российскую боевую технику, уничтоженную силами АТО, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Сотрудники украинской спецслужбы во время во время штурма 21 февраля2015 года кадровыми подразделениями ВС РФ и террористами Дебальцево, перехватили телефонные разговоры представителей подразделения спецслужб РФ под названием ЧВК «Вагнера». Полученная информация является очередным доказательством военной агрессии России и свидетельствует о значительных потерях российских военных в ходе «гибридной войны» против Украины.

Задокументировано, что в самый разгар боев руководитель «вагнеровцев» гражданин РФ, бывший офицер спецназа Главного управления Генштаба ВС РФ Дмитрий Уткин (личный номер М-0209) приказывает команду своему подчиненному - гражданину РФ Сергею Ковалеву, (личный номер М-0274), срочно эвакуировать уничтоженные силами АТО под Дебальцево современные образцы российской боевой техники - бронированные разведывательно-дозорные машины КамАЗ-43269 «Дозор».

В СБУ подчеркнули, что эта техника находится на вооружении только в Вооруженных силах РФ, поэтому сама возможность ее захвата украинскими войсками вызывает панику в Уткина-Вагнера и беспокоит больше, чем судьба оставленных на произвол судьбы раненых и убитых русских наемников ЧВК.

Оперативники СБ Украины установили, что срочный вывоз «Дозоров» осуществлялся взводом технического обеспечения ЧВК «Вагнера», который возглавлял гражданин РФ, бывший военнослужащий 10 ОБрСпП ГУ ГШ ВС РФ Алексей Бородий (личный номер М-1009). Во время боев под Дебальцево он был ранен и эвакуирован на территорию РФ.

Показательно, что 19.06.2014 года Бородий был осужден судебной коллегией по уголовным делам Северо-Кавказского окружного военного суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) к лишению свободы на срок 4 года со штрафом в размере 200 000 рублей, но вместо отбывания наказания был направлен спецслужбами РФ на Донбасс как наемник ЧВК «Вагнера».

«Уткин-Вагнер обязательно разделит скамью подсудимых международного трибунала вместе со своими кураторами, если ранее не будет уничтожен самими спецслужбами РФ. Такая информация СБУ, ведь Уткин оставил слишком много следов русских преступлений на Донбассе», - заявил председатель СБУ Василий Грицак.

Напомним, ранее глава СБУ Василий Грицак заявил, что СБУ установила причастность российской частной военной компании «Вагнера» к вооруженному конфликту на Донбассе и в Сирии.

Наемники ЧВК участвовали в уничтожении украинского военного самолета Ил-76 в Луганске, штурмах Луганского аэропорта и города Дебальцево в 2014 году.

Служба безопасности Украины установила более 2000 боевиков ЧВК «Вагнера».

В составе ЧВК есть подразделение «Карпаты», состоящее из украинцев. СБУ установила личности 26 российских офицеров, которые с 2014 года были «командированы» как инструкторы по боевой подготовке в ЧВК «Вагнера».