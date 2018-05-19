Выносить в заголовок вопрос «Почему Бойко (Новинский и т.д.) не выиграет выборы?» явно не лучшая стратегия. Поэтому в этот раз напишу несколько иначе - про единого кандидата от Юго-Востока, который представлял бы интересы избирателя, недовольного нынешним политическим куром. Эта тема в последнее время довольно популярна. За такого кандидата откровенно «топят» некоторые журналисты. Ее активно поднимают представители экспертной среды, тонко намекая, что не прочь на такого кандидата поработать. Но есть ли шанс превратить сотрясения воздуха в реальность? Увидим ли мы этого самого единого кандидата?

Для того, чтобы ответить на эти вопросы, зайдем немного издалека.

Что такое Юго-Восток?

Несмотря на то, что данное понятие прочно вошло в политический лексикон и все вроде бы понимают, о чем идет речь, четкого определения не существует. В 2004 это, наверное, были регионы, голосовавшие за Виктора Януковича. Но сейчас не 2004. Днепропетровск, выбравший Филатова, это все еще Юго-Восток? Если мэр Харькова поддержит Порошенко, а рабочим ММК им. Ильича будет приказано проголосовать за власть, они останутся Юго-Востоком?

Тут можно долго дискутировать. Поэтому для простоты подсчетов возьмем не географический, а идеологический принцип. Будем считать, что Юго-Восток это все граждане Украины, выступающие за предоставление некоего статуса русскому языку, за нормальные отношения с Россией и против евро-атлантической интеграции. Насколько большой этот «пирог» сейчас?

На первый взгляд, внушительный. Согласно последнему опросу социологической группы «Рейтинг», против вступления в ЕС проголосовали бы 27% избирателей, 34% - против НАТО. 15% украинцев - за предоставление русскому языку статуса государственного. Еще 20% граждан утверждают, что русскому языку можно предоставить статус официального в отдельных регионах. Можно спорить по отдельным цифрам, но, в целом, как ни крути, это примерно треть избирателей.

На сундук мертвеца

Поделить наследие Януковича желающих хватает. Уже сейчас на эти 30-35% как минимум пять претендентов: Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Вадим Новинский, Александр Вилкул и Михаил Добкин. Некоторые уже начали войну между собой, пусть пока в формате биллбордов и подковерных интриг. В любой момент к ним могут присоединиться и другие. Зеленский, например, пойдет на выборы с какими лозунгами? Явно же не с требованием увековечить память героев дивизии СС «Галиция»… А у него, между прочим, лучший среди всех вышеупомянутых политиков результат на юге страны.

Такая ситуация разительно отличается от «домайданнных» выборов, когда Янукович мощно подминал под себя всё, что было оппозиционным киево-галицкой политике. Но отличается не только по той причине, что нет Януковича. Скорее, дело в том, что сами нынешние выборы разительно отличаются от всех предыдущих. Для любого кандидата от Юго-Востока участие в них стало важнее победы.

Политики никогда не признаются нам в этом открыто, но мы то знаем, что никто из них не собирается бороться за власть всерьез. Все они пойдут на президентские выборы с целью укрепления позиций определенных политико-бизнесовых структур перед выборами парламентскими. На которые они, опять же таки, пойдут не за властью, а, в лучшем случае, чтобы спокойно заниматься бизнесом вместе с властью, в худшем – за защитой от уголовных дел, тянущихся еще с 2014 года. Если уж совсем откровенно, то всем этим политикам голоса избирателей нужны только в качестве разменной монеты – чтобы было что ставить на кон в игре с матерыми майданными шулерами.

Почему так получается? Нет, не потому, что эти политики чем-то хуже, чем визави из противоположного лагеря. Я даже полагаю, некоторые лучше. Дело в том, что шансов победить ни у одного из них нет. И не только по отдельности, но и всем вместе. И даже не только у них, но и у сферического идеального кандидата в вакууме.

Представим себе, что завтра появится некий кристально чистый нью-Янукович, соберет всех «регионалов» в одну монолитную силу и под знаменем защиты русского языка и правдивой истории пойдет на выборы. Чего он добьется? Осчастливит Порошенко! У которого будет повод построить свою кампанию на «угрозе реванша».

Математика против

В «третьем» туре 2004 года за Януковича проголосовали 12,8 млн человек. Это не нарисованный, близкий к реальному результат, полученный в условиях контроля только за базовыми регионами и высокой мобилизации «своего» электората. Это много, но этого мало. Как мы помним, для победы этих миллионов не хватило.

С тех пор утекло много воды. В 2014 «Юго-Восток» потерял Крым, части Донецкой и Луганской областей. На выборах 2014 года кандидаты, которых условно можно отнести к оппозиционному лагерю, - Тигипко, Добкин, Рабинович и Симоненко, вместе собрали чуть больше 2 млн голосов. Это не весь электоральный потенциал оппозиции (масса людей просто не пришла на выборы, часть проголосовала за Порошенко как за меньшее из зол), скорее эту цифру можно считать нижней границей. Но такой результат объективен – он получился в условиях отсутствия популярных рейтинговых кандидатов и пассивности «своего» избирателя.

При благоприятном варианте – если будет действительно сильный единый кандидат и явка вырастет (пускай, вдвое) можно будет привлечь часть колеблющихся и уставших от «новой честной власти» и взять… 4, 5, пускай даже 6 или 7 миллионов голосов. Но и этого, как ни крути, не хватит для победы.

На какой результат можно рассчитывать в 2019? Явно не на 7 миллионов. Все вместе кандидаты от Юго-Востока вряд ли наберут больше 4 млн голосов. По все тем же причинам, по которым они набрали 2 млн в 2014.

Ни один из них не может похвастаться всенародной популярностью, а активность избирателей снова будет низкой. Жители Одессы, Харькова и Запорожья прекрасно понимают, что реально конкуренция будет исключительно среди «майданных» кандидатов. Так зачем ходить на выборы, на которых ты ничего не можешь выбрать, по сути легитимизируя ненавистную тебе власть? Невнятно «подать голос»? Сказать, что «мы еще живы»? Так себе стимулы.

Украинская политическая система построена по принципу «победитель получает все». Наличие в стране 10 миллионов несогласных с нынешним политическим курсом никак не мешает власти его проводить. Ничто не помешает ей делать это и дальше. Независимо от того, сколько наберут Бойко или Новинский.

Здесь самое время вспомнить про вопрос, вынесенный в заголовок, и историю про неуловимого Джо. Который был неуловим потому, что его никто не ловил. Единый кандидат от Юго-Востока не может победить, а, значит, он просто не нужен. По этой банальной причине никакого единого кандидата мы и не увидим. Вместо него на оппозиционном фланге будет все та же война за несколько процентов между кандидатами третьего эшелона. Которая избирателя, по большому счету, совершенно не касается.

Ну а чтобы адепты новой честной власти не сильно радовались, напомню, что текст про Порошенко здесь, а про Тимошенко – здесь.