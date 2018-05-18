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Военная прокуратура Львовского гарнизона расследует уголовное производство по факту смерти военнослужащего военной службы по контракту Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного.

По данным пресс-службы прокуратуры, 17 мая в вечернее время во дворе собственного дома во Львовской области обнаружено тело 38-летнего мужчины без признаков жизни. По предварительной версии, причина смерти – самоубийство.

В настоящее время проводится комплекс следственных розыскных действий по установлению обстоятельств происшествия и возможных причастных лиц к совершению преступления.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) осуществляется Пустомытовским отделом полиции Главного управления Национальной полиции во Львовской области, а процессуальное руководство - военной прокуратурой Львовского гарнизона.
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