Военная прокуратура Львовского гарнизона расследует уголовное производство по факту смерти военнослужащего военной службы по контракту Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного.

По данным пресс-службы прокуратуры, 17 мая в вечернее время во дворе собственного дома во Львовской области обнаружено тело 38-летнего мужчины без признаков жизни. По предварительной версии, причина смерти – самоубийство.

В настоящее время проводится комплекс следственных розыскных действий по установлению обстоятельств происшествия и возможных причастных лиц к совершению преступления.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) осуществляется Пустомытовским отделом полиции Главного управления Национальной полиции во Львовской области, а процессуальное руководство - военной прокуратурой Львовского гарнизона.