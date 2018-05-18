Количество блокпостов на Донбассе уменьшат с 41 до 25, сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

«На сегодняшний день, на территориях двух областей пока до 30 мая полицейские будут нести службу на 41 блокпосту. Принято решение об оптимизации блокпостов и уменьшении их количества до 25. Основная их функция будет – обеспечение пропускных режимов в пределах зоны «безопасности». Зона «безопасности» - это зона, которая размещается между административно-территориальными границами Луганской и Донецкой областей и является второй линией, отделяющей зону «безопасности» и зону «боевых действий», - рассказал замглавы Нацполиции Константин Бушуев.

По его словам, за счет сокращения блокпостов будет создано 68 пеших патрулей, которые будут выполнять задачи в пределах населенных пунктов, и 38 автопатрулей, которые берут на себя функцию мобильных блокпостов.

Кроме того, Бушуев отметил полное переформатирование работы блокпостов, что позволит на более качественном уровне обеспечить пропускной режим в зоне «безопасности».

«Все блокпосты в плановом порядке должны быть переоборудовании. Мы должны обеспечить надлежащие условия для работников, которые несут на них службу, и создать надлежащие условия для пропускного режима», - подчеркнул Бушуев.

Ранее об уменьшении количества блокпостов заявил командующий ООС Сергей Наев.