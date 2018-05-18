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К забастовке с требованиями безопасных условий труда и повышения зарплаты на ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» присоединяются новые цеха и производственные участки, сообщили Радио Свобода в профсоюзных организациях предприятия.

По данным профсоюзов, по состоянию на 18 мая на комбинате в акции участвует два железнодорожных цеха – цех эксплуатации железнодорожного транспорта и железнодорожный цех горного департамента, а также мартеновский цех, крановая служба и другие.

По данным профсоюзов, 18 мая работники железнодорожного цеха горного департамента не выпустили на линии 20 локомотивов, отмечая, что они технически неисправны и работать на них опасно.

«К акции присоединяются смены и производственные участки. Ситуация очень напряженная», - сказал руководитель первичной организации Независимого профсоюза горняков Украины Николай Моряков.

Напомним, 16 мая на ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» рабочие первой смены железнодорожного цеха отказались работать на неисправной технике. Сейчас из-за забастовки остановлена ​​работа двух цехов, но это фактически парализовало работу всего предприятия, где транспортная связь между производственными подразделениями осуществляется с помощью железнодорожного транспорта.

Рабочие требуют обеспечения соответствия всего подвижного состава стандартам охраны труда и повышения заработной платы на предприятии в среднем до тысячи евро.

Накануне в администрации предприятия заявили, что забастовка незаконна, а сама акция «не была анонсирована и согласована заранее с руководством ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»и обратились в полицию.

«АрселорМиттал Кривой Рог» является одним из крупнейших производителей стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки из обычных и низколегированных марок стали, также производит агломерат, концентрат, кокс, чугун.
ForUm

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