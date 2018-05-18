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Вспышки кори в Украине являются следствием того, что длительное время украинцы не вакцинировались так, как это было необходимо делать.

Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает Укринформ.

«Прививки делают раз в 5 лет. В первый год жизни, а потом когда ребенку 6 лет. Так вот, хочу отметить, все то, что мы сегодня пожинаем – это то, чего не было 6 лет назад. А тогда никто никого не прививал и никто об этом не думал. И поэтому мы имеем такие вспышки», - заявил Гройсман.

Он заверил, что в настоящее время в Украине достаточно вакцин, чтобы максимально провести вакцинацию.

«И я первый буду делать эту вакцинацию перед телевидением, чтобы никто этого не пугался, потому что это нормальная защита жизни и здоровья украинских граждан», - подчеркнул глава правительства.

Гройсман также призвал народных избранников не критиковать безосновательно деятельность нынешней команды Министерства здравоохранения и в. и. министра Уляны Супрун, ведь медицина находится в критическом состоянии уже много лет, а не стала такой лишь сейчас.

Как сообщал ForUm, на прошлой неделе корью заболели 1400 человек, из них 756 - дети.
ForUm

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