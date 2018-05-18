Пострадавшие при ночном обстреле 36-летняя женщина жива, сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.

«По состоянию на 10:30 36-летняя женщина, которая пострадала в результате ночного обстрела села Троицкое, находится в реанимации Лисичанской центральной городской больницы им.Титова. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое, но стабильное», - написал он в Facebook.

Ее 18-летний сын получил ранение ног, однако его жизни ничего не угрожает. Сейчас он получает психологическую помощь.

Ранее о гибели женщины сообщил глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский, однако позже в Facebook опроверг эту информацию.

Напомним, по данным пресс-центра ООС, около 02:00 боевики открыли огонь из 122-мм орудий по населенному пункту Троицкое. Зафиксировано 15 разрывов артиллерийских снарядов в жилых кварталах поселка. По предварительным данным, двое мирных жителей Троицкого погибли и двое ранены.

По данным полиции, в результате обстрела погибли 13-летний мальчик и его 39-летний отец. 36-летняя мать и 18-летний сын госпитализированы в больницу с минно-взрывными травмами и тяжелыми осколочными ранениями.