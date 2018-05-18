7 мая Печерский районный суд г. Киева принял решение назначить судебную психолого-лингвистическую экспертизу председателю Верховной Рады А. Парубию. Об этом сообщает исполком Общественного движения «Украинский выбор — Право народа».

Как заявили в исполкоме, необходимость в проведении такой экспертизы возникла в связи с иском Виктора Медведчука о защите чести, достоинства и деловой репутации. Лидер «Украинского выбора» потребовал опровержения недостоверной информации, озвученной господином Парубием в сессионном зале ВР 28 января 2016 года.

«Обвинения, выдвинутые Парубием (тогда он на всю страну заявил: «…Медведчук ― сепаратист, я говорив, і підтвердить кожна порядна людина в тому залі»), ― свидетельство не только его запредельного цинизма, но и правового нигилизма. Занимая в то время высокую должность первого заместителя председателя ВР, Парубий просто не мог не знать о миротворческой миссии Виктора Медведчука, о его исключительной роли в подготовке и проведении обмена удерживаемыми лицами, о том, что именно Виктор Медведчук делает все для того, чтобы «сшить» страну, вернув Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс. А потому прозвучавшие с высокой трибуны обвинения в адрес Виктора Медведчука могут быть расценены как сведение счетов с политическим оппонентом», — говорится в заявлении «Украинского выбора».

В Движении также допускают, что Парубий сделал это сознательно ― «воспользовался служебным положением, чтобы обнародовать заведомо неправдивую информацию, поддержать заведомо ложное сообщение Андрея Левуса (еще одного представителя «партии войны») и дискредитировать Виктора Медведчука в глазах общественности и мирового сообщества».

«В то же время можно предположить, что экзальтированно-эпатажные обвинения Парубия вызваны гипертрофированной личной неприязнью к Виктору Медведчуку. Поскольку именно проигранные дела в судах по поводу еще одного не менее циничного заявления (будучи секретарем СНБОУ, Парубий так же голословно обвинил Виктора Медведчука в причастности к финансированию экстремистских групп), а кроме того, рост поддержки лидера Движения «Украинский выбор» и высокая оценка его деятельности мировым сообществом могли негативно отразиться на психоэмоциональном состоянии господина Парубия», — считают в «Украинском выборе».

Установить истинные причины и мотивы действий чиновника должна психолого-лингвистическая экспертиза, отметили в исполкоме организации.

«В частности, экспертам государственного предприятия «Украинское бюро лингвистических экспертиз НАН Украины» предстоит дать ответ, в состоянии ли Парубий — с учетом его возрастных особенностей, эмоционального состояния, индивидуально-психологических особенностей, уровня правосознания (правового поведения) — осознавать реальное содержание собственных действий, и в полной мере руководить ими, и предвидеть их последствия», — уточнили в «Украинском выборе».

Также движение «Украинский выбор — Право народа» выразило надежду на незаангажированное, независимое проведение экспертизы.

«Если будет установлено, что поведение Парубия как первого заместителя председателя ВР является свидетельством его циничного злоупотребления властью, он должен понести наказание. Если же экспертиза подтвердит, что господин Парубий не способен осознавать реальное содержание собственных действий и в полной мере руководить ими, тогда возникает закономерный вопрос: а может ли он руководить парламентом и представлять Украину на международной арене?» — говорится в заявлении.