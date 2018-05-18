Секретарь СНБО Александр Турчинов призвал присоединиться к общенациональной минуте молчания ко Дню памяти жертв депортации крымскотатарского народа из Крыма.
«Сегодня в 12:00 на всей территории Украины состоится минута молчания ко Дню памяти жертв депортации крымскотатарского народа из Крыма. Присоединяйтесь ...
Какой бы кровавой ни была диктатура и ее диктатор, они всегда обречены на позорный конец», - написал он в Twitter.
Сьогодні о 12-й годині на всій території Україні відбудеться хвилина мовчання до Дня пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу з Криму. Долучайтесь…— Олександр Турчинов (@Turchynov) 18 мая 2018 г.
Якою б кривавою не була диктатура та її диктатор, вони завжди приречені на ганебний кінець.https://t.co/tFUGXwnvcP pic.twitter.com/mmu6qQZmH3
18 мая Украина отмечает День борьбы за права крымскотатарского народа и чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа.
Российские власти оккупированного Крыма поздно вечером 17 мая задержали около 20 активистов, которые принимали участие в традиционной крымскотатарской акции «Зажги огонек в своем сердце».
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