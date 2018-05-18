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Секретарь СНБО Александр Турчинов призвал присоединиться к общенациональной минуте молчания ко Дню памяти жертв депортации крымскотатарского народа из Крыма.

«Сегодня в 12:00 на всей территории Украины состоится минута молчания ко Дню памяти жертв депортации крымскотатарского народа из Крыма. Присоединяйтесь ...

Какой бы кровавой ни была диктатура и ее диктатор, они всегда обречены на позорный конец», - написал он в Twitter. 

 


 

 

18 мая Украина отмечает День борьбы за права крымскотатарского народа и чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа.

Российские власти оккупированного Крыма поздно вечером 17 мая задержали около 20 активистов, которые принимали участие в традиционной крымскотатарской акции «Зажги огонек в своем сердце».
ForUm

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