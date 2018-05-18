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Ко Дню Киева на Почтовой площади восстановят поврежденную вандалами художественную композицию «Дети, пускающие кораблики». Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

«Друзья! Ко Дню Киева на Почтовой площади восстановят поврежденную вандалами художественную композицию «Дети, пускающие кораблики». Маленьких Кия, Щека, Хорива и их сестру Лыбидь уже полюбили киевляне, которые с удовольствием приходят гулять на Почтовую», - написал Кличко и добавил, что скульптор Владимир Журавель, который создал композицию, уже работает над ее восстановлением.

В апреле вандалы осквернили художественную композицию с детьми – вырвали и украли часть латунных плит, составлявших карту столицы. Преступников тогда быстро задержали. Нескольких правоохранителей, которые задержали вандалов, мэр пообещал отметить.

«На следующей неделе, как и обещал, передам велосипеды правоохранителям Подольского райуправления милиции, которые по горячим следам задержали злоумышленников. Спасибо всем, кто любит и бережет наш город, кто создает красоту, которая радует многих людей!» - отметил Кличко.
ForUm

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