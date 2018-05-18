Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили в Запорожье сеть информаторов, организованную представителями главного управления генштаба вооруженных сил РФ.

По данным пресс-центра ведомства, организатором группы, в которую входило шесть человек, является житель Запорожской области. Он в 2015 году, находясь на территории временно аннексированной территории АР Крым, был завербован представителями российских спецслужб. От своих кураторов мужчина получил задание создать разветвленную сеть информаторов на территории Запорожской области.

Сотрудники СБУ задокументировали, что основной задачей агентов был сбор и передача информации о перемещении военной техники ВСУ в Донецком направлении, проверка наличия и функционирования блокпостов, разработка и отработка безопасных маршрутов въезда на территорию Запорожья с временно оккупированных территорий. Спецслужбы РФ также интересовало расположение объектов критической инфраструктуры, воинских частей, правоохранительных органов и административных зданий региона. Собранную информацию агенты передавали своим кураторам мобильными телефонами и через Интернет.

Оперативники спецслужбы задержали организатора сети по месту жительства. Во время обысков правоохранители изъяли телефоны, компьютерную технику с доказательствами контактов с российскими кураторами, планы-схемы расположения воинских частей и зданий правоохранительных органов, гранату РГД-5, патроны калибра 5,45 и 9 мм, российскую символику и большое количество военного снаряжения.

В рамках открытого уголовного производства по ст. 111 и 258-3 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении о подозрении организатору сети.

По другим участникам будет принято отдельное процессуальное решение.

Продолжаются следственно-оперативные действия.