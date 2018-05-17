Сегодня по улице Леси Украинки в Черкассах на группу детей, учеников 2 класса одной из местных школ, которые возвращались с экскурсии, упало дерево.
Как сообщает пресс-служба полиции области, в результате телесные повреждения получили четыре ребенка. Детей доставили в больницу, где им оказывается медицинская помощь, погибших нет.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Черкасского отдела полиции.
Сейчас устанавливается все обстоятельства произошедшего и степень нанесения телесных повреждений потерпевшим, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время