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Сегодня по улице Леси Украинки в Черкассах на группу детей, учеников 2 класса одной из местных школ, которые возвращались с экскурсии, упало дерево.

Как сообщает пресс-служба полиции области, в результате телесные повреждения получили четыре ребенка. Детей доставили в больницу, где им оказывается медицинская помощь, погибших нет.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Черкасского отдела полиции.

Сейчас устанавливается все обстоятельства произошедшего и степень нанесения телесных повреждений потерпевшим, решается вопрос об открытии уголовного производства.
ForUm

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