«За четыре года пути к светлым горизонтам европейских стандартов мы не раз убеждались, что демократия в Украине, взращенная под бдительным контролем западных кураторов, претерпевает удивительные метаморфозы». Так Виктор Медведчук прокомментировал скандальные события по ограничению свободы слова в Украине и полярную реакцию на них в Украине и за рубежом.

Реакция на арест руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского и обыски в редакции и квартирах сотрудников агентства последовала практически сразу же, причем не только со стороны России, но и «стратегических партнеров» Киева — США и ЕС, обратил внимание лидер «Украинского выбора — Права народа».

«Москва назвала действия украинской власти возмутительными. Реакция ОБСЕ оказалась менее резкой. В Соединенных Штатах, хотя и выразили понимание озабоченности Киева российской пропагандой, призвали действовать согласно закону. «Мы относимся к таким действиям серьезно», — подчеркнула официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт», — отметил В.Медведчук.

Что касается украинских политиков, то они, обратил внимание лидер «Украинского выбора», к атаке на СМИ относятся значительно проще.

«…Новость о репрессиях против «РИА Новости Украина» была принята на ура даже в Комитете ВР по вопросам свободы слова и информационной политики. Арест и обыски являются жесткими, но адекватными мерами, считает глава комитета Виктория Сюмар. Отсутствие информации о доказательной базе в отношении сотрудников агентства нисколько не смутило ее», — подчеркнул политик.

Но особое внимание В.Медведчук обратил на интервью «5 каналу» председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко.

«Отвечая на вопрос, можно ли в рамках украинского законодательства влиять на редакционную политику телеканалов, Артеменко (видимо, он так и не понял, что находится в прямом эфире) начал возмущаться, что «предупреждение, оно телеканалам до… до одного места» (прямая цитата), к тому же «эти предупреждения они сразу же обжалуют в судах». Дальше — больше. В прямом эфире Артеменко на всю страну пожаловался, что из-за давления общественности и Европы власть не может просто закрыть телеканал: «Ты понимаешь, какой хай поднимется… как Европа будет кричать о том, что закрыли оппозиционный канал!» (опять-таки прямая цитата). А после этого сообщил ведущей по секрету, как справиться с инакомыслящими: для этого достаточно не продлить телеканалу лицензию. Еще один метод борьбы — расширить систему штрафов. По словам чиновника, «эта практика очень хорошо показала себя на квотах украинских». «Платят. Скулят, плачут, но платят», — заявил он», — обратил внимание лидер «Украинского выбора».

По мнению политика, за последние четыре года демократия в Украине, взращенная под бдительным контролем западных кураторов, претерпевает удивительные метаморфозы.

«Думаю, читая новости о «демократической» Украине, европейцы начинают прозревать: во всех этих скандалах фигурирует та команда, которую они еще недавно называли проводниками демократических реформ и которую так активно поддерживали. Теперь, когда маски сброшены, большинству украинских еврореформаторов, вероятнее всего, даже не подадут руки в цивилизованном обществе», — прогнозирует политик.