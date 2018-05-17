В Праге в честь украинского диссидента Василия Макуха назовут пешеходный мост через реку Ботич в районе Вршовице.

Соответствующее решение принял городской совет Праги, сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

Он напомнил, что 5 ноября 1968 Макух на Крещатике в Киеве совершил акт самосожжения, протестуя против оккупации Украины и Чехословакии.

Василий Макух родился в 1927 году на Львовщине. Юношей поддерживал связь с членами «Просвещения» и ОУН, а во время Второй мировой войны воевал в рядах УПА, за что был осужден советской властью к 10 годам каторжных работ.