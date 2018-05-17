Киевский городской совет продлил запрет проведения мероприятий и зрелищ с использованием пиротехнических изделий на территории столицы, сообщает пресс-служба Киевсовета.

Соответствующее решение поддержали 87 депутатов.

Отмечается, что предыдущий запрет на использование фейерверков в столице действовала до окончания антитеррористической операции на востоке страны. Поскольку на законодательном уровне был изменен формат АТО на операцию Объединенных сил, появилась необходимость продлить мораторий на использование пиротехники во время проведения развлекательных мероприятий.

«Фейерверки и салюты в то время, когда в стране идут боевые действия, являются абсолютно неприемлемыми. Наше решение продлевает запрет использования пиротехнических средств в столице на время проведения в Украине мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ на Донбассе. Мы должны уважать соотечественников, которые защищают родину от российского агрессора», - отметил заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопов.

Как сообщал ForUm, 30 апреля на Донбассе официально завершилась антитеррористическая операция, а вместо нее началась операция Объединенных сил.

Смена формата АТО на ООС прописана в законе о реинтеграции Донбасса, который 20 февраля подписал Президент Украины Петр Порошенко. 24 февраля закон вступил в силу.