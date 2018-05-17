Верховная Рада приняла за основу проект закона «О валюте», сообщает инормационное управление Аппарата ВРУ.

За принятие законопроекта №8152 в первом чтении проголосовали 253 народных депутата.

Законопроектом предлагается урегулировать основные правила осуществления валютного регулирования и валютного надзора в Украине.

Проектом предусматривается отменить действующий Декрет Кабинета Министров Украины «О системе валютного регулирования и валютного контроля» и Закон Украины «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте» и внести изменения в некоторые другие законодательные акты Украины.

Законопроектом предполагается ввести новый режим валютного регулирования, определить категориально-терминологический аппарат валютного регулирования, установить общий режим проведения валютных операций на территории Украины, детали осуществления валютных операций (с установлением исключений по расчетам, которые могут осуществляться на территории Украины в иностранной валюте), проведение операций по торговле валютными ценностями, трансграничного перевода и перемещения валютных ценностей.

Законопроектом также предлагается установить нормы относительно лицензирования профессиональной деятельности по предоставлению услуг по проведению валютных операций, а также особенности проведения валютного надзора (уточнить их состав, регламентировать права и обязанности этих субъектов), обмена информацией между субъектами валютных операций, включая органы валютного надзора, и наложения санкций за нарушение валютного регулирования.

Проектом также предлагается урегулировать права и обязанности резидентов и нерезидентов в сфере проведения валютных операций, в том числе обязанность представлять органам и агентам валютного надзора документы и информацию.

Законопроект предусматривает сохранение минимально необходимых полномочий Национального банка Украины, которые будут препятствовать внезапному оттоку краткосрочного капитала, что, в свою очередь, сделает невозможным возникновение избыточного давления на обменный курс и дестабилизацию валютного рынка.

Проектом для этого предлагается отдельно определить правовой режим введения мер защиты, направленных на уменьшение рисков стабильности банковской и/или финансовой системы страны и устранения негативного влияния возможных последствий давления на платежный баланс, что может угрожать достижению целей денежно-кредитной политики, а также валютной политики государства.