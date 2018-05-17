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Известная украинская телеведущая Оксана Марченко не афиширует свою семейную жизнь. Но в День семьи, 15 мая, телезвезда сделала исключение и опубликовала в Instagram семейные снимки с мужем Виктором Медведчуком и детьми Дашей и Богданом, пишет издание Viva.

«Дорогие мои, сегодня Международный день семьи! Сама семья для человека — это уже ценность, которую нужно беречь, хранить, развивать, за которую нужно бороться, в первую очередь, с самим собой. Идеально, когда за большим столом могут собраться несколько поколений: родители, бабушки, дедушки, мужья, жены, дети, внуки. И это то незабываемое чувство, когда в доме царит спокойная, радостная атмосфера, слышен детский смех, а в воздухе витает любовь. Любовь друг к другу, чувство уважения, понимания, ощущение важности отобразить в сознании каждый момент, проведенный вместе. У каждого свои семейные ориентиры, семейные ценности. Главное — пронести через всю жизнь ощущение семьи у себя в сердце! Давайте беречь тех, для которых открыта ваша душа. Душа которых для вас родная», — обратилась Оксана к своим подписчикам.

Напомним, со своим мужем, влиятельным политиком Виктором Медведчуком, Оксана в браке с 2003 года. По словам телезвезды, дети — Даша и Богдан знают, что всегда могут рассчитывать на их с папой поддержку. А сама Оксана признается, что очень благодарна Богу за то, что подарил ей такого человека, как ее муж, ставший для теледивы надеждой и опорой.

«Ежесекундно ощущаю его поддержку — психологическую, физическую и моральную. Его участие в реализации всех проектов нашей семьи, социальных, политических проектов нашей страны — бесценно. Общая волна мышления, настроения, жизни всегда вдохновляла меня на новые грани чувств по отношению к нему. Спасибо Господу, что он есть у меня!» — рассказала Оксана Марченко в недавнем интервью изданию «7я».
ForUm

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