Сегодняшний день в Верховной Раде планировался как кадровый, но фракции снова «ушли на переговоры». Они длятся уже четвертый год

«Мне кажется, уже неприлично будет, если парламент четвертый год подряд не проголосует за ЦИК. Тут надо перестать делить четыре таблетки на троих», - в первый рабочий день после длительных майских каникул первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко пыталась убедить, что состав комиссии почти 100% обновят в четверг.

Сегодня - четверг, но ничего не будет. Спикер Андрей Парубий заявил, что дело снова откладывается в долгий ящик: фракции решили продолжить политические консультации. Официальная версия - не нашли алгоритма, как выбрать из 14 кандидатов только 13. Неофициальная - голосовать отказался Народный фронт, опасаясь досрочных выборов.

«Народный фронт уперся»

«Проблема в том, что нет голосов. Не хотят голосовать все, кроме БПП. Объясняют странно - что они боятся досрочных выборов. Я не вижу, как это связано. Но им, наверное, виднее», - рассказал LIGA.net народный депутат от фракции БПП Александр Черненко. До депутатской карьеры он занимался вопросами выборов в Комитете избирателей.

Замглавы БПП Алексей Гончаренко объясняет это так: некоторые депутаты посчитали, что замена ЦИК - шаг к досрочным парламентским выборам, и хотят затянуть процесс до конца июня, когда дедлайн для роспуска парламента будет пройден.

Не под запись депутаты президентской фракции не исключают, что Петр Порошенко действительно может распустить Верховную Раду. Как минимум, он этого хочет, а его уговаривают не спешить.

«Вроде бы он взял срок подумать. Вся эта история ходит по парламенту. Типа страшилка такая. Но в какой-то момент это было очень серьезно», - говорит LIGA.net источник во фракции. Кульминция, по его словам, произошла около трех недель назад, Порошенко был настроен очень решительно. Пока отговорили - в случае досрочных выборов в Верховнуб Раду от БПП пройдет гораздо меньше депутатов (сейчас их 136), и это отразится на президентских выборах: «Тебе будут тыкать тем, что твои люди не получили вотум доверия. Но время распустить еще есть».

В коалиции объясняют, что юридические основания для роспуска найти не проблема. Как минимум, в парламенте нет коалиции. И об этом можно объявить в любую пятницу, когда заседание будет вести кто-то из заместителей Парубия: «Добрый день, коалиции нет. И все, начинается отсчет 30 дней для формирования новой коалиции - или роспуска».

Перевыборы срежут фракцию Порошенко в Раде, но позволят ему решить две других проблемы. Во-первых, сбить премьера Владимира Гройсмана. LIGA.net писала о конфликте Гройсмана и Порошенко полтора месяца назад, и он до сих пор не разрешен. Порошенко рассчитывал, что исполнительная власть его поддержит на выборах. «Но, как мы понимаем, Владимир Борисович не собирается этого делать. А идти в оппозиции к правительству - нереально», - говорят в БПП.

«Надо или договариваться, или идти на досрочные выборы, чтобы уничтожить своих выкормышей», - иронизируют депутаты.

В апреле из Кабмина вышел еще законопроект о подкупе избирателей, который позволяет полиции самостоятельно проводить следственные действия и задерживать »за гречку». «Учитывая то, что Аваков играет в другой истории с Гройсманом, в АП понимают, что таким образом они смогут останавливать подкуп и админресурс, связанные с БПП», - напоминают в президентской фракции.

Вторая проблема Порошенко - он хочет быть уверен, что во фракции БПП останутся на 100% преданные ему люди, которые не утопят его в случае провала на президентских выборах. Сейчас в БПП каждая группа тянет одеяло на себя. «Плюс Народный фронт его раздражает. Он понимает, что даже чтобы выторговать одну уступку, ему приходится дать три. Они поставили слишком высокую цену. А он вынужден им платить», - объясняют в БПП.

«Больше выглядит как шантаж выборами, но многие ведутся», - допускают другие собеседники в коалиции.

В этой ситуации НФ и непроходная часть БПП уперлись и отказались голосовать за ЦИК - якобы Порошенко не рискнет проводить досрочные выборы с нынешним Центризбиркомом, поскольку в некотором смысле они будут нелегитимны. «Народный фронт еще три недели очень четко сказал - нет, мы не будем голосовать», - утверждают в БПП.

«Страх перед выборами - агрумент ни о чем»

В Народном фронте отрицают связь между ЦИК и страхом перед досрочными выборами. Нынешний ЦИК хоть и был просрочен почти четыре года назад, но с юридической точки зрения продолжает работать в правовой плоскости. «Поэтому выборы можно проводить и с этой ЦИК, какие проблемы? Аргумент ни о чем», - рассказал LIGA.net собеседник.

Нежелание голосовать за ЦИК фронтовики объясняют чисто процедурными моментами.

Первый - резолюция ПАСЕ, которая еще в январе потребовала включить в список кандидатов от всех фракций. После этого туда добавили пожелания Батькивщины, а вот Оппоблок так и остался за бортом. «Мы обязаны выполнять резолюции ПАСЕ, как минимум потому, что завязаны на санкциях России. Мы не сможем требовать от них продления этих санкций, если сами нарушаем обязательства и не выполняем резолюцию», - объясняют они.

Народный фронт также отказывается голосовать за 14 кандидатов на 13 мест, этого не предусматривает закон. «Хоть рейтинговое будет голосование, хоть по росту», - отмечает LIGA.net источник во фракции. В Народном фронте ждут, когда Порошенко внесет новый, уже третий по счету список кандидатов, в котором будут 13 человек на 13 вакансий. Иначе кандидат, который не пройдет в ЦИК, сможет под любым предлогом подает в суд и выиграет: «И у нас будет ситуация, когда вообще ЦИК нет. Потому что сначала мы уволим этот состав по закону, а потом незаконно изберем новый. И он признается незаконным».

Никаких консультаций Народный фронт с Блоком Петра Порошенко по этому поводу не ведет: «Нечего перекладывать на парламент ответственность за то, что мы не в состоянии проголосовать - скажите, как?»

Фронтовики умалчивают, что когда надо было назначить Луценко генеральным прокурором или Денисову омбудсменом в обход процедуры, голоса набирались. И предлагают: пусть БПП или лично Порошенко вносят изменения в закон.

«А пока никто не может дать ответ. Все тыкают пальцем. Мы говорим: мы за. Хоть завтра. Вы просто скажите, как. Чтоб не оказалось, что завтра мы будем разгребать проблемы масштабом посерьезнее. С ПАСЕ, санкциями и ЦИК», - обещают в НФ.

Источники LIGA.net в Центральной избирательной комиссии говорят, что ничего не знают о возможных сроках, которые потребуются для замены состава. О досрочных парламентских выборах там тоже ничего не слышали и реальных оснований не видят: Рада не прерывала работу на 30 дней, а Парубий четко стоит на том, что коалиция существует.

Отсутствует и еще один маркер, который сигнализирует о предстоящих выборах. Бумага для бюллетеней, которые печатаются полиграфкомбинатом Украина и содержит несколько уровней защиты, под все выборы закупается исключительно за границей, и огромными объемами: «Если бы что-то планировалось, то указания уже пошли бы. За один день ее не изготавливают. Это сроки. Плюс потом логистика перевозки. Я уже не говорю о таких штуках, как деньги. Бешеные деньги. Это маркер - никто никаких движений по заказу за границей бумаги на бюллетени не делал».