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Причина массового отравления учеников во время школьной линейки в Черкассах 8 мая до сих пор не установлена, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, что 49 детей и 4 взрослых, которых госпитализировали со школьной линейки в Черкассах, уже находятся дома. Еще трое детей до сих пор находятся в детской областной больнице, но их лечат от сопутствующих заболеваний, которые обнаружили во время обследования. Эти заболевания никоим образом не связаны с отравлением.

Черкасский областной лабораторный центр МЗ Украины осуществил забор грунта, воды, воздуха в день инцидента. Лабораторные анализы воздуха и почвы не показали критического содержания никаких соединений, которые могли бы повлечь реакцию организма. Вода и воздух являются безопасными по санитарно-гигиеническим показателям.

В Минздраве подчеркнули, что у детей и взрослых, которые обратились в лечебные учреждения города Черкассы после посещения школьных мероприятий 8 мая наблюдалась токсическая реакция на ингаляционный контакт с неизвестным веществом, что, к счастью, не было вредного воздействия на их здоровье.

Установлением окончательных причин токсической реакции занимаются соответствующие органы.

Напомним, 8 мая в Черкассах на территории общеобразовательной школы №8 во время проведения школьной линейки почувствовали ухудшение самочувствия и начали терять сознание ученики (2-9 классы).

Были госпитализированы 56 жителей Черкасс – 54 ребенка и двое взрослых

По данным местных СМИ, кроме учеников пострадали также двое военных из автобата, расположенного рядом.

По факту массового отравления возбуждено уголовное производство по статье 325 Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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