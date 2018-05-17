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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против судей Конституционного суда Украины. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Судьи Конституционного суда Украины приняли решение о признании «декларации о независимости Крыма» несоответствующей Конституции Украины.

«С учетом положений действующего российского законодательства, иностранные граждане, совершившие преступление в отношении российских граждан, подлежат уголовной ответственности по российскому Уголовному кодексу», - сказала Петренко.

Василий Брынцев, Юрий Баулин, Наталья Шаптала, Михаил Гультай, Сергей Вдовиченко, Сергей Сас, Александр Литвинов, Петр Стецюк, Михаил Запорожец, Олег Сергейчук, Николай Мельник, Игорь Слиденко, Александр Тупицкий, Виктор Шишкин и Станислав Шевчук подозреваются в «нарушении равенства прав и свобод граждан».

В СК РФ считают, что «решение о признании декларации о независимости Крыма несоответствующей конституции Украины носит дискриминационный характер и нарушает право народа на самоопределение, закрепленный в Уставе ООН, в решениях Международного суда организации, а также Международном пакте «О гражданских и политических правах».

Ранее Генеральная прокуратура Украины сообщила председателю и 18 судьям Конституционного суда Российской Федерации о подозрении в пособничестве в аннексии Крыма. 

Напомним, Россия аннексировала АР Крым в марте 2014 года.
ForUm

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