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Украинские военные улучшили тактическое положение на одном из направлений в районе проведения операции Объединенных сил, сообщает пресс-центр ООС.

Командование Объединенных сил поблагодарило средства массовой информации, блогеров и всех неравнодушных граждан за понимание в отношении конфиденциальности действий воинских частей и подразделений ОС. «Несмотря на информационное противодействие со стороны агрессора о деятельности Объединенных сил, создание и освещение «фейковых» новостей, постановочных видеосюжетов, украинские Герои, которые служат в воинских подразделениях Объединенных сил, продолжают свою ежедневную боевую работу для восстановления территориальной целостности Украины», – подчеркнули в штабе.

«Сегодня командиры, сержанты и солдаты, которые непосредственно выполняют задачи по восстановлению территориальной целостности Украины, сообщат украинскому обществу об улучшении тактического положения на одном из направлений в районе проведения операции Объединенных сил», – говорится в сообщении.

«Командование Объединенных сил и в дальнейшем будет сообщать украинскому обществу о результатах проведения операции, не подвергая угрозе военные подразделения, ведущие боевые действия, и не обращая внимание на российскую пропаганду. Все будет хорошо», – подчеркнули в пресс-центре.

Как ранее сообщал ForUm, за прошедшие сутки, 16 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил осложнилась, вдоль всей линии соприкосновения продолжались активные боевые действия. Российско-оккупационные войска 66 раз нарушили режим прекращения огня.
ForUm

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