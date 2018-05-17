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Президент США Дональд Трамп поручил правительству подготовить план по введению санкций против России за нарушение договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). Распоряжение Трампа опубликовано на сайте Белого дома, сообщает УНИАН.

Поручение связано с исполнением закона об оборонном бюджете США на 2018 год, один из разделов которого касается введения в отношении России санкций.

Подраздел 1244 «С» этого документа называется «Доклад по плану введения дополнительных санкций против России».

Подготовить доклад, касающийся выполнения Россией договора об РСМД, должен президент США, но в данном случае он передал свои полномочия министрам, отмечается в сообщении Белого дома.

Доклад должен включать «план по введению мер в отношении конкретных лиц из-за несоблюдения Россией договора РСМД». 

Санкции могут быть введены против высокопоставленных российских чиновников, ответственных за отдачу приказов по неисполнению договора РСМД или содействовавших этому процессу. Список лиц должен быть предоставлен в докладе. Среди возможных мер - блокирование активов в США и аннулирование счетов, запрет на въезд в США и «любые другие санкции, которые президент сочтет уместными».

Напомним, в марте 2017 года в Пентагоне обвинили Россию в нарушении договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году президентом СССР Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Согласно документу, обе стороны не могут испытывать и развертывать крылатые, а также баллистические ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности.

 
ForUm

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