Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, подозреваемый в государственной измене, не признает объявленное ему подозрение и расценивает задержание как провокацию. Об этом «Украинской правде» сообщил его адвокат Андрей Доманский.

«Вышинский расценивает это как провокацию против него, как его преследование. Он не признает предъявленное ему подозрение», - сказал он.

По словам Доманского, он присутствовал при обысках, которые длились 14 часов, и зафиксировал нарушения.

«Вчера были проведены следственные действия, в частности, обыски в офисах. Также я находился рядом с Кириллом во время обыска в квартире. Я наблюдал и предоставлял свои возражения и замечания о нарушении процессуальных норм, они зафиксированы в протоколе. Были многочисленные нарушения, о которых сторона защиты будет заявлять при избрании меры пресечения», - сказал Доманский.

Он не смог рассказать, как сам Вышинский комментирует изъятые в офисе издания вещи, в частности, ордена, обнародованные СБУ.

«О принадлежности доказательств…я не могу это как-то комментировать, потому что это следствие. Здесь уместно ставить вопрос людям, которые это выставили на показ и об этих вещах заявили. Пусть кто заявляет об этом – пусть тот и дает комментарии, потому что это нарушение норм закона и тайны следствия», - сказал Доманский.

Он добавил, что Вышинскому сообщили о подозрении в 1 час ночи 16 мая, после чего повезли в город Херсон. Сейчас адвокат едет к подзащитному.

«Утром (Вышинского – ред.) доставили в Херсон, где ему будут проводить остальные следственные действия, в частности, вручение ходатайство об избрании меры пресечения. Также в дальнейшем будет рассмотрение ходатайства», - сказал адвокат.

По словам Доманского, меру пресечения будут избирать 16 или 17 мая, но по состоянию на 14:00 соответствующего ходатайства Вышинскому еще не вручили.

«А суд должен быть не ранее чем через 3 часа после вручения ходатайства», - добавил защитник.

Он не смог прокомментировать состояние здоровья Вышинского, а также заявления его жены о том, что задержанный не может обходиться без медикаментов.

«По состоянию на вчера он, как и каждый человек был бы при таких действиях, был подавлен. Что касается сегодня – я не могу комментировать, каково его состояние, я его не видел и с ним не общался. Но разглашать таких данных я не имею права», - сказал Доманский.

Он также добавил, что Вышинского еще не допрашивали.

«Допроса при мне не было. Он не был еще допрошен. Проводится ли сейчас этот допрос – не знаю. Не исключаю. Но заявляю, что такую перевозку (без защитника. – Ред.) расцениваю как грубое нарушение права на защиту», - подытожил Доманский.

Как сообщал ForUm, утром 15 мая Служба безопасности Украины провела обыски в киевских офисах РИА Новости Украина и российского пропагандистского телеканала Russia Today. Позже был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Действия сотрудников российского агентства РИА Новости Украина квалифицируются как государственная измена, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

CБУ привела примеры антиукраинской деятельности Вышинского. Ему объявлено о подозрении в госизмене.

В свою очередь СК РФ открыл уголовное дело по факту привлечения Вышинского к уголовной ответственности.