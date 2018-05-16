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В Луцке ребенок за рулем Volkswagen сбил с ног человека, два дерева и несколько вазонов. Об этом сообщают Волинські Новини.

16 мая в 9:00 на улице Привокзальной заметили автомобиль, который неожиданно выехал на тротуар, медленно «посадил» на капот прохожего, сбил несколько вазонов и сломал два дерева.

 

 

Очевидцы, которые подбежали к автомобилю, обнаружили, что за рулем находился мальчик в возрасте примерно 3-5 лет, которого родители оставили в машине. Очевидно, мужчина, который оказался на капоте, и является отцом ребенка.
ForUm

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