Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель вновь раскритиковала решение США в одностороннем порядке выйти из соглашения по ядерной программе Ирана, сообщает DW.

Данные Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) свидетельствуют о том, что власти в Тегеране выполняют свои обязательства по договору, подчеркнула она, выступая в среду, 16 мая, в бундестаге.

Меркель отметила, что в общем и целом согласна с президентом США Дональдом Трампом в том, что сделка с Ираном «далеко не идеальна» и что с этой страной необходимо продолжить переговоры о ракетной программе и о действиях Тегерана в конфликтах на Ближнем Востоке. Однако вести переговоры с Ираном об актуальных проблемах легче, если сделка останется действительной, подчеркнула она.

Одновременно Меркель указала, что отношения с Соединенными Штатами исключительно важны для Германии, несмотря на все существующие на данный момент разногласия. Вместе с тем европейцам необходимо брать на себя больше ответственности за собственное будущее, поэтому страны ЕС должны развивать военное сотрудничество как в рамках самого содружества, так и с НАТО, считает канцлер ФРГ. «Одна страна совершенно точно не сможет в одиночку гарантировать безопасность», - добавила она.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из соглашения, которое было заключено с Ираном США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций. Трамп обвинил Иран в пособничестве терроризму и стремлении продолжать разработку ядерного оружия. После выхода из соглашения США расширили санкции против Ирана.

Замглавы иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что Иран намерен в ультимативной форме потребовать от европейских участников гарантий сохранения сделки.

В Германии решение Трампа называют «суперкатастрофой». Страна является одним из важнейших торгово-экономических партнеров Тегерана в Евросоюзе, при этом расширение американских санкций может затронуть немецкие фирмы, которые работают в Иране.