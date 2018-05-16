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15 мая в 16:20 на перегоне Крюков на Днипре - Бурты в Полтавской области получил тяжелую травму подросток 2007 года рождения, который пытался запрыгнуть на грузовой поезд во время его движения.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе «Укрзализныци», вследствие травмы у пострадавшего – ученика специализированной школы (направление физическое воспитание) города Кременчуг – ампутирована стопа правой ноги.

С начала 2018 года по состоянию на 16 мая на железнодорожном транспорте травмированы 11 детей в возрасте до 16 лет, из них 3 – смертельно. При этом в результате поражения электрическим током травмированы двое, а вследствие проезда снаружи поездов травмирован один ребенок.

За соответствующий период 2017 были травмированы 8 детей в возрасте до 16 лет, из них 3 погибли. При этом травмирования электрическим током получили 4 детей в возрасте до 16 лет.

В связи с приближением летних каникул железнодорожники напоминают родителям и педагогам о необходимости провести профилактическую беседу с детьми и молодежью об ответственном и сознательном поведении вблизи железной дороги.  

 
ForUm

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