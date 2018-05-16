Пока правительство РФ и аппарат Кремля пребывают в подвешенном состоянии, по кулуарам Белокаменной поползли слухи об отставке Владислава Суркова. Следует сказать, что влияние Суркова на государственные дела последовательно сокращалось пять лет подряд, с 2012 г., с того момента как Путин небезосновательно заподозрил его в нелояльности в силу неожиданных для тогдашнего премьера массовых протестов против фальсификации выборов в Госдуму. «Небезосновательно» потому, что Сурков со своими «попахивающими», но все же интеллектуально изощренными идеями не только «сложноват» для оперского окружения Путина, но и явно играл на стороне идеи второго срока для Дмитрия Медведева. Ведь после ухода Путина в премьеры Сурков остался в АП нового президента, а на эти, казалось бы, формальности тогда смотрели очень косо. Кроме того, не стоит забывать, из какой среды появился этот политический конструктор в принципе.

В сентябре прошлого года Владиславу Юрьевичу Суркову (или Асланбеку Андарбековичу Дудаеву) исполнилось 53 года, и хотя родился (или был зарегистрирован) он в селе с говорящим названием Солнцево, хоть и Липецкой области, первые годы своей жизни провел в тогдашней Чечено-Ингушской АССР. Причем отец будущего серого кардинала Кремля сначала работал учителем младших классов в Дуба-Юрте, но затем работал на телевидении в Грозном, после чего окончил военное училище в Ленинграде и поступил на службу в ГРУ, в рядах которой участвовал в специальных операциях. Правда, что-то из этого может оказаться просто легендой. В любом случае родители расстались, а Владислав взял фамилию матери. В школу Сурков пошел в Рязанской области, где активно участвовал в жизни пионерской организации. Срочную службу проходил в Венгрии – кстати, к не последней по статусу в СССР родне относился не только отец, но и некоторые родственники матери – и тоже в ГРУ, причем, как довольно уверенно утверждается, - в спецназе. А вот с образованием у Суркова история сложная – один год проучился он в престижном Московском институте стали и сплавов (МИСиС). Затем три года в Московском институте культуры на режиссера театрализованных представлений (где в те времена не мог не встретить Сергея Кургиняна, впоследствии полоскавшего мозги россиянам и украинцам конспирологией и неосталинизмом), но и его не окончил. Вероятно, затянул Владислава Юрьевича водоворот бизнеса – лишь в конце 90-х он получил диплом магистра экономики в крайне специфическом Международном университете в Москве, созданном Михаилом Горбачевым и Джорджем Бушем-старшим на мутной волне перестройки. Университет и по сей день занимает здание бывшей Высшей партийной школы КПСС, а в 90-е активно финансировался, в частности Михаилом Ходорковским. А ведь именно с Ходорковским сначала связал свою судьбу этот отправившийся на вольные хлеба подмастерье режиссера.

Свою трудовую деятельность Владислав Юрьевич начал в 1987 г. в качестве телохранителя Михаила Борисовича Ходорковского – руководителя Центра межотраслевых научно-технических программ Фонда молодежной инициативы при Фрунзенском райкоме ВЛКСМ г. Москвы. Затем там же заведовал рекламным отделом и следующие четыре года провел в разного рода рекламном и посредническом бизнесе.

И наконец, вертикальный взлет – в эпоху, которую нынешний босс Суркова, Владимир Путин, сам называет «ураганной». В 1991-1996 гг. занимал руководящие должности в Объединении кредитно-финансовых предприятий «Менатеп» (которое в то время возглавлял Михаил Ходорковский), в дальнейшем - банка «Менатеп». С марта 1992 г. - консультант Аппарата Правительства РСФСР по вопросам паблик-релейшнз. В 1996-1997 гг. - заместитель руководителя, руководитель департамента по связям с общественностью ЗАО «Роспром»; первый заместитель председателя совета коммерческого инновационного банка Альфа-банк, с владельцем которого Михаилом Фридманом он дружил со времени совместного проживания в общежитии МИСиС.

В 1998-1999 гг. - первый заместитель генерального директора, директор по связям с общественностью ОАО «Общественное российское телевидение». Ну, а с ОРТ (тогда контролируемого Борисом Березовским) пролегла прямая дорога во власть. В 1999 г. Сурков приходит на должность помощника главы АП РФ, по всей видимости, Александра Волошина (правда, в самом начале года, а тогда был период редкой чехарды в поисках преемника Ельцина, АП успел поруководить и генерал Николай Бордюжа, до января прошлого года работавший генеральным секретарем ОДКБ).

Впоследствии Владислав Сурков в течение долгих 12 лет занимал пост сначала заместителя, затем первого заместителя главы администрации президента. На этом посту развивал идеи «суверенной демократии» в духе Глеба Павловского и «либеральной империи» в стиле Анатолия Чубайса. В декабре 2011 г. Сурков был аврально назначен вице-премьером правительства, затем (в мае 2012 г.), после утверждения главой правительства Дмитрия Медведева, стал вице-премьером - руководителем аппарата правительства. После отставки в сентябре 2013 г. (возможно, из-за начинавшихся украинских событий, крайне неприятных для Кремля) Сурков был назначен помощником президента по вопросам взаимодействия с Абхазией и Южной Осетией - пост чувствительный, но невнятный. Вскоре он стал означать курирование созданных РФ псевдогосударственных образований и террористических группировок в восточных районах Донбасса. И нельзя отделаться от ощущения, что Владислава Юрьевича посадили на эти грязные дела не в последнюю очередь именно потому, что в силу санкций США, ЕС, Швейцарии, Австралии и Украины он просто-напросто стал сбитым летчиком. Тем более что именно его сделали козлом отпущения в глазах крайних группировок правых и левых, чьих боевиков Кремль откровенно утилизировал на Донбассе сотнями. Поэтому роль переговорщика по линии «урегулирования» российско-украинского конфликта сначала в паре с заместителем госсекретаря по Европе и Евразии Викторией Нуланд в администрации Обамы, а затем в паре с Куртом Волкером, специальным представителем США по Украине в администрации Трампа, - не могла не тяготить Суркова. Хотя бы потому, что встречаться приходится в самых вымученных местах – то на военной базе в Калининграде, то в Белграде. Поэтому самая первая версия его вероятного удаления, которая приходит в голову (ведь даже послом его мало куда можно отослать, хотя тому же послу РФ в США Антонову запрещен въезд в Канаду и ЕС), состоит в поиске сменщика без волчьего билета. Существуют и другие возможные причины.

Во-первых, все-таки Сурков сидит на верхнем этаже власти еще со времен Ельцина и в понятиях современного режима – потенциально ненадежен.

Во-вторых, уже полтора года администрацией руководит человек из «новых» - Антон Вайно, функции перебирают на себя «молодые технократы», выросшие при Путине, а влияние на внутреннюю политику у Суркова давно и методично отбирали – сначала Вячеслав Володин, а теперь Сергей Кириенко.

В-третьих, имеет место быть и обычный конфликт шкурных интересов.

Как утверждают источники в АП РФ, чью информацию и цитирует российское издание DP, у команды Суркова был затяжной конфликт с 5-й службой ФСБ, отвечавшей за контрразведку на территориях «ДНР» и «ЛНР». Именно эта служба, пояснили собеседники, поддерживала главу «МГБ ЛНР» Леонида Пасечника в его конфликте с главой самопровозглашенной республики Игорем Плотницким. Главу «ЛНР» поддерживал Сурков, однако 24 ноября 2017 г. Плотницкий «добровольно» подал в отставку, а республику возглавил Пасечник.

Кроме того, каких-либо прорывов по вопросу Донбасса в обозримой перспективе не предвидится, Минские соглашения по большому счету не выполняются, постепенно умирает даже система управления СНГ. «При нашей жизни проблемы с «ДНР» и «ЛНР» не решить, это вопрос следующих поколений», - добавляет источник в АП. «Дело не в Суркове – кого ни поставь на это направление, результаты будут примерно одинаковыми», - подтвердил еще один собеседник в Кремле, но уже для РБК.

«Сурков сам готов оставить свой пост, это никак не связано с состоянием российско-украинских отношений», - заявил еще один источник в АП.

Ясное дело, что сам Сурков готов на что угодно (кроме, возможно, побега - больно уж он одиозно известен, да и куда бежать?). Но примечательно, что ранее из управления по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ уволился влиятельный начальник одного из департаментов Инал Ардзинба, курировавший Украину. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак называл Ардзинбу куратором проекта «Бессарабской народной республики» в Одесском регионе.

Как известно, Сурков с 2016 г. также участвовал в переговорах «нормандской четверки» в Берлине по вопросам исполнения Минских соглашений, с 2017 г. представляет Россию в переговорах с США по вопросам урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины. В мае 2017 г. Reuters сообщило, что внутреннюю политику «ДНР» и «ЛНР» определяет Сурков. В частности, по их данным, именно он сыграл ключевую роль в назначении Александра Захарченко главой «ДНР». Отсюда, вероятно, и истерическое поведение изовравшегося Захарченко на майские праздники, когда ему пришлось командовать донецким «парадом» в дуэте с местным городским барбосом. Судьба Плотницкого, продолжившего свою карьеру в тюрьме ФСБ и «народных вождей» (бандитов-беспредельщиков) Донбасса, которых Захарченко и Плотницкий сами помогали устранять - не может не волновать бывшего торговца курами. Падение Суркова будет означать и падение Захарченко.

При этом тревоги самого Суркова, обладающего заметным литературным даром, проявляются скорее в декадентской политической публицистике. В феврале в журнале «Русский пионер» вышла колонка Суркова, в которой он вспомнил историю матриархата и напомнил теорию о том, что возвышение женщин - это симптом упадка. В апреле Сурков опубликовал эссе под названием «Одиночество полукровки». В колонке говорилось, что санкции Запада, введенные против России в 2014 г., ознаменовали «завершение эпического путешествия России на Запад, прекращение многократных и бесплодных попыток стать частью западной цивилизации». На заслуженном отдыхе Сурков – под старым псевдонимом Натан Дубовицкий или даже под своим именем – сможет предаться любимому делу сочинительства песен для рок-групп и постмодернистских текстов. А то и посвятить время семье – жене-миллионерше (как и у всех скромных путинских чиновников) и детям, которых у него много.

Украинскую сторону скорее должен волновать другой вопрос – кто может придти на его место, поскольку, несмотря на рамки пожеланий диктатора, куратор террористов и сам способен натворить дел (что очевидно из взломанных переписок самого Суркова, Глазьева, Затулина, Фролова и других международных военных преступников). Манипулятор Сурков «работал» с оглядкой на реакцию Запада, а сейчас такой подход может оказаться не в моде. Ведь того же Рогозина сменяет реальный представитель ВПК Юрий Борисов, а не замазанного в поддержке терроризма Аркадия Дворковича могут направить на руководство «Сколково», откуда уходят попавшего как кур в ощип Виктора Вексельберга (засветившегося в финансировании кампании Трампа). Будет ли это серый бюрократ, вояка или разведчик, или, может быть, бизнесмен с интересами на оккупированных территориях? Ведь то, что неформально вменяют Суркову - это то, что он не смог сделать невозможное, а именно сторговаться с Западом без потери лица. Если лицо еще имеет какую-то ценность, то на его место придет человек ловкий. А если уже нет - то военный или гэбэшный завхоз, на которого и ляжет унылая ноша двух чемоданов без ручки, «ДНР» и «ЛНР», чьи депутаты ездят оформлять пенсию в Украину.

Пока что схватка бульдогов под ковром продолжается. А Владиславу Юрьевичу стоит пожелать здоровья и совершенствования в литературных экзерсисах. Придет момент, когда ему надо будет очень, очень много писать.

Возможно, даже оперу.