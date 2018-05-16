также в разделеМир
Суд в США отказался закрыть дело против Манафорта 21
Палестина отозвала своего представителя из Вашингтона 21
Песков рассказал, когда Путин получил права на управление КамАЗом 45
В США нашли виновного в утечке данных ЦРУ 31
КНДР отменила переговоры с Южной Кореей 51
КНДР начала демонтаж ядерного полигона 29
Обнаружена новая масштабная утечка данных пользователей Facebook 501
КНДР и Южная Корея договорились о встрече на высоком уровне 29
США возложили ответственность за насилие в секторе Газа на ХАМАС 29
Число жертв столкновений в секторе Газа возросло до 58 человек 43
В Иерусалиме официально открыли посольство США 43
Число убитых палестинцев на границе сектора Газа увеличилось до 52 58
Новый премьер Армении заверил Путина в дружбе с РФ 92
Столкновения на границе сектора Газа: убит 41 палестинец 59
Во время столкновений на границе сектора Газа убиты 25 палестинцев 88
Иран выдвинул ультиматум Европе по ядерной сделке 80
Напавший на людей в Париже оказался уроженцем Чечни 55
В Израиле назвали город проведения «Евровидения-2019» 96

Международная Организация по запрету химического оружия подтвердила использование хлорина в сирийском городе Саракиб  в начале февраля.

Об этом говорится в пресс-релизе международной организации, передает Укринформ.

«Миссия поиска фактов (FFM) Организация по запрету химического оружия (ОЗХО) подтвердила, в обнародованном вчера докладе, что 4 февраля 2018 года в городе Саракиб, сирийской провинции Идлиб вероятно был использован хлорин в качестве химического оружия», - говорится в сообщении.

Выводы были сделаны, в частности, благодаря двум бочкам, в которых предварительно находился хлорин, а также на многочисленных свидетельствах от пострадавших и сделанных проб в районе использования химоружия.

Отмечается, что мандат Миссии поиска фактов заключается в том, чтобы выяснить использование ядерного оружия или токсичных химикатов.  Миссия не устанавливает ответственных за совершение вероятных  атак.

Как сообщалось, 6 февраля эксперты ООН по военным преступлениям заявили о начале расследования сообщений о том, что бомбы с запрещенным хлором использовались против мирного населения в сирийских городах Саракиб и Дума. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

30
Теги