Международная Организация по запрету химического оружия подтвердила использование хлорина в сирийском городе Саракиб в начале февраля.

Об этом говорится в пресс-релизе международной организации, передает Укринформ.

«Миссия поиска фактов (FFM) Организация по запрету химического оружия (ОЗХО) подтвердила, в обнародованном вчера докладе, что 4 февраля 2018 года в городе Саракиб, сирийской провинции Идлиб вероятно был использован хлорин в качестве химического оружия», - говорится в сообщении.

Выводы были сделаны, в частности, благодаря двум бочкам, в которых предварительно находился хлорин, а также на многочисленных свидетельствах от пострадавших и сделанных проб в районе использования химоружия.

Отмечается, что мандат Миссии поиска фактов заключается в том, чтобы выяснить использование ядерного оружия или токсичных химикатов. Миссия не устанавливает ответственных за совершение вероятных атак.

Как сообщалось, 6 февраля эксперты ООН по военным преступлениям заявили о начале расследования сообщений о том, что бомбы с запрещенным хлором использовались против мирного населения в сирийских городах Саракиб и Дума.