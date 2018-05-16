Окружной административный суд г. Киева 26 апреля 2018 года открыл общее исковое производство по административному делу по иску народного депутата Украины Василия Нимченко против председателя Комитета ВР по вопросам свободы слова и информационной политики Виктории Сюмар. Об этом сообщает исполком Общественного движения «Украинский выбор — Право народа».

Предметом разбирательства станут противоправные действия председателя Комитета ВР по вопросам свободы слова и информационной политики Виктории Сюмар, которая на заседании комитета открыто вмешивалась в работу представителей правоохранительных органов.

«Позднее, осознавая незаконный характер своих действий, Сюмар сделала ряд публичных заявлений, стремясь оправдаться в глазах общественности. Однако насквозь манипулятивные пассажи госпожи Сюмар (она заявила, что иск народного депутата В. Нимченко по поводу вмешательства членов комитета в деятельность работников правоохранительных органов по проведению досудебного следствия относительно так называемого избиения журналистов «Радио Свобода» является «желанием пророссийских сил закрыть рот и как-то "наказать" всех, кто у них ассоциируется с Майданом и новыми подходами к свободе слова и правам человека») — это яркий пример правового нигилизма и злоупотребления властью», — говорится в заявлении «Украинского выбора».

В Движении считают, что, как и большинство депутатов из «Народного фронта», «Сюмар строит свою политику на фундаменте лжи, дешевых манипуляций и грубейшего попрания законов и Конституции Украины».

«Цинизм госпожи Сюмар не знает предела: на своей странице в Facebook она называет факт вмешательства должностных лиц парламентского комитета в работу сотрудников правоохранительных органов, ведущих досудебное следствие… «призывом» провести быстрое и результативное расследование», — обратили внимание в исполкоме «Украинского выбора».

Эти высказывания Сюмар, уверены в Движении, по сути, не только являются признанием своей вины, но и и порождают ряд закономерных вопросов.

«Во-первых, неужели председатель комитета ВР не знает о том, что часть первая статьи 32 Конституции Украины гарантирует право гражданина на неприкосновенность частной жизни, а часть вторая этой статьи запрещает сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия? Во-вторых, отдает ли госпожа Сюмар себе отчет в том, что, вызвав на заседание комитета представителей правоохранительных органов для публичного выяснения обстоятельств досудебного следствия и устроив им перекрестный допрос, а также проигнорировав принцип всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств указанного дела относительно правомерности и законности действий журналистов, она превысила свои полномочия? Понимает ли Сюмар, что она перешагнула черту законности и ее действия подпадают под санкцию статьи 343 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов?» — говорится в заявлении «Украинского выбора».

В движении также подчеркнули, что «авторы разыгранного как по нотам шоу журналистов-грантоедов Радио Свобода о якобы препятствовании их «расследовательской» деятельности, как и авторы массированной кампании по дискредитации Виктора Медведчука, угадываются без труда — чувствуется почерк представителей «партии войны».

«И мгновенная реакция госпожи Сюмар на обвинения журналистов в адрес Виктора Медведчука наводит на мысль о согласованности их действий. Именно поэтому решение Окружного административного суда г. Киева от 26 апреля 2018 года об открытии общего искового производства по административному делу так напугало Сюмар и ее подельников», — считают в «Украинском выборе».