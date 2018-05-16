В США судья Эйми Берман Джексон 15 мая отказался закрыть дело, возбужденное спецпрокуроры Робертом Мюллером против бывшего главы избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта.

Адвокаты Манафорта в качестве основания для прекращения дела указывали на то, что оно якобы не связано с расследованием вмешательства России в американские выборы 2016 года, передает Радио Свобода.

Судья столичного округа Колумбия согласился с Мюллером, заявив, что дело против Манафорта не является неприемлемым, несмотря на то, что не связано с выборами напрямую.

Напомним, Манафорту и его бизнес-партеру Рику Гейтсу были официально предъявлены обвинения по 12 пунктам, в том числе в заговоре против США, сговоре с целью отмывания денег, действиях в качестве незарегистрированного иностранного агента, а также предоставлении ложных сведений в рамках Закона о регистрации иностранных агентов (FARA) и непредоставлении отчетов о зарубежных банковских счетах.

Новые засекреченные обвинения были выдвинуты 22 февраля спецпрокурором США Робертом Мюллером. Он подал в федеральный суд одностраничный документ, который не раскрывает суть обвинений.

Кроме того, Манафорт является центральной фигурой в расследовании о возможном сговоре между командой Трампа и Россией, частично из-за многочисленных связей Манафорта с россиянами и его работы с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.