В связи с празднованием Троицы по Григорианскому календарю жители Закарпатья, независимо от конфессиональной принадлежности, получат в понедельник, 21 мая, выходной день.

Соответствующее распоряжение подписал председатель ОГА Геннадий Москаль, сообщили ForUm’у в пресс-службе чиновника.

Согласно документу, председателям райгосадминистраций, руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендовано перенести рабочий день с понедельника, 21 мая, на субботу – 26 мая.

День Святой Троицы является одним из главных христианских праздников. Церкви празднуют его на 50-й день после Пасхи. В этом году празднование у православных состоится 27 мая (с переносом выходного дня на понедельник, 28 мая), у католиков – 20 мая.