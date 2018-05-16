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За прошедшие сутки, 15 мая, в районе проведения операции Объединенных сил ситуация оставалась сложной: боевые действия активизировались после 16:00 и продолжались во всех направлениях, сообщает пресс-центр ООС.

Российско-оккупационные войска 45 раз нарушили режим прекращения огня, из них 17 раз – с применением тяжелого вооружения. Оккупанты снова, пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, около 06:00 вчера, 15 мая, обстреляли из 82-мм минометов населенный пункт Новгородское.

На Луганщине наиболее напряженной была обстановка в районе населенных пунктов Троицкое и Новозвановка. На донецком направлении активные оборонительные действия подразделения Объединенных сил вели в районах населенных пунктов Майское, Зайцево, Железное, Верхнеторецкое, Пески. По данным разведки, потери противника за прошедшие сутки составили двое погибших и трое раненых. Адекватный ответ также враг получил на мариупольском направлении вблизи населенных пунктов Талаковка и Широкино.

Во время боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения и оперативно эвакуированы в госпиталь.

В течение ночи текущих суток, 16 мая, интенсивность боевых действий уменьшилось. Продолжались бои с применением только стрелкового оружия. По состоянию на 7:00 потерь нет.
ForUm

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