Почти все боевые дельфины, которые служили в Военно-морских силах Украины, были распроданы в коммерческие структуры или умерли естественной смертью до 2014 года. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик, передает РИА Новости.



«С 1995 по 2014 год боевые дельфины, которые после развала СССР оказались в Украине, работали в частных дельфинариях и не занимались боевой подготовкой», — заявил он.

Бывший подводный спецназ, состоящий из афалин, развлекал публику в частных дельфинариях, а также занимался дельфинотерапией.

Уточняется, что большинство дельфинов были преклонного возраста — после распада СССР «обновления кадров не было».

«Ни о каком украинском патриотизме в отношении боевых дельфинов не может быть и речи, потому что именно при Украине спецназ дельфинов «сменил мечи на плуги» и занимался не подводными операциями, а исключительно коммерческой деятельностью», — заключил депутат.

Напомним, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил, что после аннексии Крыма боевые дельфины, принадлежавшие Военно-морским силам ВСУ Украины и находящиеся в Севастополе, отказались подчиняться российским оккупантам, отказались от пищи и погибли от голода.

Стоит отметить, что после оккупации Россией Крыма весной 2014 года СМИ писали, что украинские дельфины и морские котики перешли на службу в Черноморский флот России и будут тренироваться по российским программам.