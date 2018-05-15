Посольство России в Украине направило в МИД ноту протеста в связи с обысками в киевском офисе информационного агентства РИА Новости-Украина и задержании его руководителя Кирилла Вышинского.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Посольство с возмущением констатирует, что несмотря на наши неоднократные требования прекратить систематическое применение силы против журналистов, работающих в российских информационных агентствах, украинская сторона в нарушение своих международных обязательств и внутреннего законодательства упорно продолжает ущемлять свободу слова, препятствовать журналистской деятельности, публичному выражению взглядов и убеждений, устраивать репрессии против корреспондентов», - заявили в российском посольстве.
«Направили в МИД Украины ноту протеста с требованием предпринять все необходимые меры для прекращения насилия над представителями средств массовой информации, немедленно освободить Вышинского, объективного расследовать обстоятельства случившегося, наказать виновных в превышении должностных полномочий», - говорится в заявлении.
В диппредставительстве ожидают «адекватной реакции на вопиющее нарушение украинскими властями прав человека со стороны международных структур и их представительств в Украине».
Напомним, 15 мая Служба безопасности Украины провела обыск в киевских офисах РИА Новости Украина и российского пропагандистского телеканала Russia Today. Позже был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Действия сотрудников российского агентства РИА Новости Украина квалифицируются как государственная измена, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.
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