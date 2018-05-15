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Верховная Рада приняла за основу проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно запрета использования пальмового масла в производстве пищевых продуктов». Проект закона зарегистрирован под №3871, сообщается на сайте Рады.  

Законопроектом предлагается внести в Кодекс Украины об административных правонарушениях, а также в законы Украины «О молоке и молочных продуктах» и «Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов» изменения, которыми устанавливается административная ответственность за производство, введение в оборот или реализацию пищевых продуктов с содержанием пальмового масла и запрещается использование пальмового масла в производстве традиционных молочных продуктов и пищевых продуктов, производимых в Украине.
ForUm

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