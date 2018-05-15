Полиция установила личности граждан, которых обоснованно подозревают в разбойном нападении на ювелирный магазин в Херсоне.

Как сообщает пресс-служба облуправления полиции, сейчас полицейские продолжают оперативно-розыскные мероприятия с целью установления местонахождения и задержания подозреваемых.

С этой целью в пяти регионах государства введен оперативный план «Сирена», его действие продлено.

Полицейские подготовили ориентировки с приметами предполагаемых нападавших:

Никитин Андрей Викторович, 1983 г.р., житель г. Первомайск Николаевской области

Хрусталев Тимофей Анатольевич, 1967 г.р., житель Херсона,

Ахмадуллин Алексей Рашидович, 1980 г.р., житель Херсона,

Федорак Валентин Мирославович, 1974 г.р., житель Первомайска,

Дяченко Алексей Борисович, 1968 г.р., житель Херсона.

Все мужчины – спортивного телосложения, коротко стриженные. Рост подозреваемых от 170 до 190 сантиметров. Были одеты в зеленую камуфлированную одежду военного образца и вооружены автоматическим огнестрельным оружием.

Полиция обращается к гражданам с просьбой сообщать известную им информацию, в частности – о появлении или передвижения подозрительных лиц или транспортных средств, в ближайшее отделение полиции или по телефону спецлинии полиции 102.

Напомним, вчера, 14 мая, в 20:50 в Херсоне неизвестные совершили вооруженное разбойное нападение на ювелирный магазин, расположенный в ТРЦ «Фабрика».

При попытке задержания сотрудниками полиции, которые были подняты по тревоге, преступники совершили вооруженное сопротивление, сожгли один из своих автомобилей и скрылись