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Керченский мост построен в нарушение суверенных прав Украины, напомнила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

«Керченский мост ведет из страны-оккупанта к оккупированным украинским территориям. Ни одна рекламная картинка не меняет факта противоправной оккупации полуострова. Остров Тузла, Керченский пролив, Керчь-Еникальский канал, Крым – это наша территория, и мост вопреки нашей воле построено на нашей территории», - написала она в Facebook.

«Негативное влияние на окружающую среду, судоходство и рыболовство только дополнение к главному – без согласия Украины этот мост нельзя было строить вообще», - добавила Зеркель.

Замминистра отметила, что иск против РФ о нарушении этих прав подан еще в 2016 году. «В феврале мы подали Меморандум по этому делу – главный документ в процессе со всеми необходимыми доказательствами. Строительство моста нарушает, по меньшей мере, статьи 2, 43, 44, 123,192, 194, 204, 205, 206 Конвенции ООН по морскому праву», - сообщила дипломат.

В конце концов, по ее словам, это нарушение многих двусторонних соглашений между Украиной и РФ.

«Вопрос не в геологии и технологиях – мост, построенный на бесправие, агрессии и преступных деяниях не сможет устоять», - резюмировала замглавы МИД.  

Как сообщал ForUm, сегодня, 15 мая, президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии автомобильной части  моста через Керченский пролив.
ForUm

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