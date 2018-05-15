Доказательства Службы безопасности Украины относительно военных преступлений наемников ЧПК «Вагнера» подтверждают сами боевики. Об это заявил председатель СБУ Василий Грицак, сообщает пресс-центр спецслужбы.

«Правда о преступлениях РФ в Украине и мире - это ужас для высших политических и военных руководителей России, ведь скамья подсудимых нового Нюрнбергского трибунала становится для них все ближе, а паранойя и ночные кошмары учащаются», – отметил он.

По словам Грицака, за год СБУ провела несколько специальных брифингов, где последовательно доказывала с конкретными фактами, датами, цифрами и фамилиями кровавый путь «вагнеровцев» в Украине, от луганского аэропорта в июне-августе 2014 года до боев под Дебальцево в январе-феврале 2015 года.

«Очередным бесспорным доказательством преступной деятельности ЧВК «Вагнера» в Украине, которое будет приобщено к материалам уголовного дела, является признание самых наемников, которые в деталях подтверждают информацию СБУ», – говорится в сообщении.

В СБУ подчеркнули, что спецслужбы РФ продолжают использовать наемников «Вагнера» для эскалации боевых действий на востоке Украины. По информации спецслужбы, в ближайшие дни во временно оккупированный Донецк прибудут около ста боевиков из состава ЧВК «Вагнера» для поддержки террористической группировки «ДНР».

Напомним, ранее глава СБУ Василий Грицак заявил, что СБУ установила причастность российской частной военной компании «Вагнера» к вооруженному конфликту на Донбассе и в Сирии.

Наемники ЧВК участвовали в уничтожении украинского военного самолета Ил-76 в Луганске, штурмах Луганского аэропорта и города Дебальцево в 2014 году.

Служба безопасности Украины установила более 2000 боевиков ЧВК «Вагнера».

В составе ЧВК есть подразделение «Карпаты», состоящее из украинцев. СБУ установила личности 26 российских офицеров, которые с 2014 года были «командированы» как инструкторы по боевой подготовке в ЧВК «Вагнера».