Президент Петр Порошенко в очередной раз подчеркнул, что для достижения мира в Украине важна помощь и поддержка мира. Об этом он сказал во время рабочей поездки в Киевскую область, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Несколько дней назад в Аахене я встречался с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макрона, чтобы нам помогли дожать Россию. Чтобы она забрала свои оккупационные войска из оккупированного Донбасса и незаконно аннексированного Крыма. Чтобы туда зашли миротворцы ООН по решению Совета безопасности ООН и чтобы прекратили в Украине стрелять», - подчеркнул Порошенко.

Президент подчеркнул, что это делается для того, чтобы наконец на многострадальную украинскую землю вернулся мир.

Напомним, Порошенко находился в Германии 9-10 мая, где провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.