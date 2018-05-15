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КНДР начала работу по демонтажу ядерного полигона Пунгери. Об этом говорится в докладе Института США и Кореи при американском Университете Джонса Хопкинса, опубликованном 14 мая на сайте 38 North, сообщает УНИАН

Снимки были получены 7 мая с коммерческих спутников. Эксперты отметили, что на полигоне снесли несколько ключевых зданий оперативной поддержки, частично разобрали рельсы, которые ведут в тоннели. 

Ряд важных зданий остаются нетронутыми, в частности в командном центре и главной административной зоне, говорится в докладе. Эксперты отметили, что все еще открыты входы в тоннели.

12 мая государственное агентство Северной Кореи ЦТАК сообщило о намерении Пхеньяна провести церемонию демонтажа своего ядерного полигона в период с 23-го по 25 мая в зависимости от погодных условий. Ликвидацию проведут с помощью взрывчатки.

Напомним, 21 апреля лидер КНДР Ким Чен Ын объявил, что Северная Корея замораживает ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет, а также закрывает ядерный полигон на севере страны.
ForUm

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